Napoli, Gattuso fissa l'obiettivo e ADL lancia un messaggio chiaro sul mercato

vedi letture

Rispetto all'anno scorso, nel ritiro di Castel di Sangro è sparita la parola Scudetto, tormentone invece a Dimaro con Carlo Ancelotti e poi svanita in un ammutinamento e difficoltà di squadra in campo e fuori. Rino Gattuso ha fissato l'obiettivo in una più credibile - ma non per questo semplice - qualificazione alla Champions, definita la casa del Napoli in questi anni, da riconquistare con una rosa rivoluzionata per avere nuove motivazioni ed invitando gli altri a restare solo se al 100% di testa e cuore.

Presenti anche Giuntoli e De Laurentiis in conferenza stampa a Castel di Sangro ed inevitabile quindi spostare il tiro sul calciomercato che però proprio fatica a sbloccarsi. Il ds del Napoli ha sottolineato le difficoltà di tutti i club a chiudere affari nel post-Covid ed una fase di stallo che spera possa sbloccarsi ad inizio settembre. Non è mancato un passaggio sul sostituto di Callejon, non mostrandosi particolarmente preoccupato: "E' stato unico nel suo genere, facendo tutta la fascia, ma secondo me Rino sa utilizzare altri, come Politano, Lozano, io non sarei così alla caccia sul mercato, a volte ce ne abbiamo di bravi in casa che non hanno dimostrato solo perché hanno giocato poco. Forse chi lo sostituisce può coprire meno di Callejon un suo sostituto, ma può attaccare di più e troveremo altri equilibri".

Un fiume in piena, come sempre, Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito di non voler svendere i propri big, anche quelli con la valigia pronta: "Noi abbiamo sul campo 35 giocatori, dovrebbero essere 22 + 3 portieri, quindi ci sono 11 elementi in esubero. Rino valuterà chi è più giusto tenere, poi bisogna vedere questo mercato. Se resta rarefatto, allora non cederemo quelli che voi considerate i pezzi da 90. Non faremo una campagna di saldi - il messaggio di ADL ai club interessati -, perché vedo degli avvoltoi. Voi sapete chi sono, sembra stiano aspettando per colpire in picchiata, ma noi abbiamo corazze impenetrabili e si sbeccheranno e non otterranno ciò che vogliono o ad i prezzi che vogliono". Riferimento probabilmente alla Juventus, interessata a Milik ma solo con contropartite, o alla Roma che nell'affare può inserire Under ma non un conguaglio a favore del club partenopeo, ma anche all'Everton per Allan ed a "City, United e Psg", definiti gli unici che hanno disponibilità per Koulibaly. Un mercato ancora allo stato embrionale, che vive una fase di incertezza, a cui ieri si è sottratto Zielinski che invece ha firmato il rinnovo.