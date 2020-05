Napoli, Gattuso ha conquistato De Laurentiis: rinnovo per programmare un nuovo ciclo

Gennaro Gattuso ed il Napoli sono destinati ad andare avanti insieme. Dopo un inizio piuttosto difficile, avendo ereditato una squadra in grande difficoltà in campo e non solo, col passare delle settimane il Napoli ha infatti trovato una fisionomia chiara ed il timbro caratteriale delle squadre di Gattuso. Dal ko con la Fiorentina ed il duro sfogo nel post-partita, in particolare, la squadra ha poi inanellato sette vittorie ed un pareggio col Barcellona in nove partite. Oltre all'ottima prova in Champions, Gattuso ha conquistato la piazza anche con prove di grande carattere e compattezza, subendo pochissimo, per poi far valere la qualità della rosa come nelle vittorie contro Lazio ed Inter in Coppa Italia, ma anche contro la Juventus in campionato. E le ultime vittorie di fila, contro Cagliari, Brescia e Torino hanno segnato il cambio di ritmo anche con le medio-piccole con gli azzurri che hanno recuperato posizioni e sono stati fermati nel momento migliore solo dallo stop per l'emergenza.

FUTURO - Gattuso verso il nuovo contratto. Il tecnico non ha esercitato l'opzione di risoluzione (poteva farlo entro il 30 aprile) e lo stesso farà il club per quella a disposizione fino all'8 giugno. Anzi, per quella data sarà stato probabilmente già trovato l'accordo con Mendes, agente vicino al tecnico, per prolungare e adeguare l'attuale l'accordo in scadenza 2021 portandolo almeno al 2022. De Laurentiis infatti è soddisfatto della crescita costante avuta dalla squadra, tornata vicina ai propri livelli, ma anche di come Gattuso ha approcciato uno spogliatoio in quel momento nel vortice delle polemiche. E con lui ha intenzione di programmare un nuovo ciclo, concordando i giocatori-chiave da tenere, quelli invece più facilmente sacrificabili ed i profili per sostituirli. L'impronta del tecnico in realtà c'è stata già a gennaio con l'arrivo di Demme, che Gattuso avrebbe voluto già al Milan, ma anche di Politano perché predilige un mancino a destra e quello già programmato di Rrahmani, centrale difensivo abile anche nell'uscita difensiva su cui insiste il tecnico partenopeo.

