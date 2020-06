Napoli, Gattuso ha conquistato il gruppo: ora tutti vogliono restare

vedi letture

"Con Gattuso è cambiato tutto, la squadra s'è compattata intorno a lui ed è forse l'allenatore più rispettato dallo spogliatoio da quando faccio il presidente". Le parole di Aurelio De Laurentiis, dopo il trionfo in Coppa Italia, ci permettono di fotografare alla perfezione l'importanza di Rino Gattuso, arrivato proprio nel pieno dei contrasti squadra-società, con uno spogliatoio in subbuglio e gran parte della rosa concentrata più che altro su rinnovi e cessioni. Al di là dell'enorme lavoro tecnico-tattico, guidando anche la società sul mercato per il ritorno al 4-3-3 con due play, Gattuso giorno dopo giorno ha lavorato sulla testa della squadra, ripartita dopo il brutto ko interno con la Fiorentina con un ritiro spontaneo, in quel momento paradossale dopo il rifiuto e l'ammutinamento post-Salisburgo, ma che poi ha segnato una svolta culminata nel discorso post-partita di Gattuso con l'ok di De Laurentiis a sbloccare anche lo stipendio di marzo (niente tagli quindi per gli azzurri) ed allo stop sulla questione disciplinare e le multe.

Il percorso di crescita, iniziato probabilmente proprio in Coppa Italia con la vittoria sulla Lazio nei quarti di finale, è stato importante e costante. Gattuso ha inciso in particolare sul rendimento dei leader, trascinando e compattando poi tutta la squadra in una situazione che si sta riflettendo anche sul mercato. Mercoledì ha firmato il rinnovo Dries Mertens, una situazione lontanissima al momento del cambio in panchina. Stesso discorso per Zielinski, in scadenza 2021, che sarà il prossimo a firmare, ma anche Maksimovic, risultato determinante nella semifinale di ritorno ed in finale e che mai s'è espresso a questi livelli. Passando per Koulibaly, che ha speso parole importanti per Gattuso, e che difficilmente forzerà per andare via qualora al club non arrivasse l'offerta giusta. In un progetto tecnico che dà ampie garanzie per la prossima stagione, non ha dubbi sulla permanenza Fabian, così come altri elementi che trovano meno spazio.

"Almeno il 70% dei giocatori in rosa resteranno", ha detto il tecnico dopo la vittoria sulla Juventus. Uno scenario sorprendente, inaspettato dopo una stagione iniziata male e che ad un certo punto sembrava poter finire in un disastro senza precedenti, con la squadra più vicina alla zona retrocessione che quella Champions. Un altro elemento che ora Gattuso sta provando a convincere è Hysaj, in scadenza ma che il tecnico apprezza per l'affidabilità anche da alternativa e le conoscenze tattiche. Al di là di Callejon per una scelta familiare, gli unici al momento con la valigia pronta sono Lozano, Allan e Milik, tutti più che altro per la voglia di un ruolo centrale altrove, ma anche il brasiliano - non convocato per Cagliari dopo un allenamento blando e attaccato pubblicamente - ha col tempo apprezzato la franchezza di Gattuso e la gestione del gruppo: s'è messo a disposizione pure da alternativa nei finali di partita, sarebbe probabilmente andato dal dischetto, a conferma che il tecnico è riuscito davvero a conquistare tutti.