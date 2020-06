Napoli, Gattuso ha conquistato tutti ed ora i big non vogliono più partire

Rino Gattuso ha conquistato tutti. Non solo per l'accesso alla finale di Coppa Italia, ottenuta eliminando in serie Lazio ed Inter ed arrivando a giocarsi subito un trofeo a differenza del predecessore. Il tecnico aveva già convinto società e rosa sull'inizio di un percorso importante a fine febbraio, con lo stop arrivato mentre la squadra viaggiava a grande ritmo dopo aver intrapreso il percorso giusto: tre vittorie di fila in campionato, 7 vittorie ed un pareggio col Barcellona nelle ultime 9 portando la squadra dalla parte destra della classifica alla zona europea. Le difficoltà iniziali le ha spazzate via lavorando praticamente su ogni aspetto, spesso sostituendosi anche alla società in vicende estremamente spinose.

Gattuso ha dovuto in primis rimettere a posto la squadra a livello tattico, ottenendo l'aiuto della società con l'arrivo tempestivo di due play per un vero 4-3-3. Non vanno poi trascurati i problemi psicologici e comportamentali: tutt'altro che semplice, come detto anche più volte pubblicamente, motivare una squadra reduce da anni ai massimi livelli e che al suo arrivo s'è ritrovata in un tunnel senza fine, più vicina alla zona retrocessione che a quella europea. Ha dovuto gestire poi il gruppo reduce da un ammutinamento più unico che raro nel mondo del calcio ed i conseguenti mal di pancia nel bel mezzo del mercato di gennaio che ha distratto non pochi giocatori (Mertens compreso, trattenuto più che altro al record di gol da completare), su tutti Allan, accusato pubblicamente dal tecnico di non essersi allenato correttamente e poi non convocato (ma che ora, anche se soltanto per 5' finali come nella gara con l'Inter, mette in campo lo spirito giusto).

Ed è proprio qui forse il merito più grande di Gattuso. Al di là della classifica e della crescita del Napoli partita per partita, nel modo di stare in campo e nello spirito di gruppo, il tecnico è riuscito a riportare al top giocatori che sembravano ai margini o alla fine di un ciclo. E' stato fondamentale nei rinnovi di Mertens e Zielinski, entrambi scettici nella sessione invernale. S'è tornato a parlare di rinnovo per Insigne, passato da tensioni, turnover ed un rendimento disastroso ad essere leader e trascinatore, lasciando il suo agente Raiola. La quadratura tattica ha rivalutato e riavvicinato al rinnovo anche Maksimovic, tra i migliori con l'Inter, ed imposto una riflessione su Hysaj. Fabian ha percepito che il prossimo può essere l'anno della sua consacrazione, un pensierino alla permanenza l'ha fatto anche Callejon ed a confermare tutto ciò - dopo la gara con l'Inter - ci ha pensato pubblicamente Koulibaly, altro giocatore che rivede un progetto tecnico valido e che di certo non forzerà per andare via: "Gattuso ci ha ridato fiducia, avevamo perso autostima. Tatticamente ci ha dato di più, stanno tornando le cose che facevamo prima. Tutti siamo nel progetto".