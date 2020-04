Napoli, Gattuso ha deciso: vuole guidare il club azzurro anche il prossimo anno

vedi letture

Gattuso ha preso la sua decisione, guiderà il Napoli anche la prossima stagione. Come si legge sulle colonne de Il Mattino, questa sua decisione non era in dubbio, ma il tecnico, entro il 30 aprile, ha la possibilità di comunicare al Napoli la rescissione unilaterale del contratto che lo lega al club azzurro fino al 30 giugno del 2021. Un addio che gli costerebbe 350mila euro. Ma non lo farà. Si tiene stretto il Napoli, la sua scelta è fatta: resta. Vuole guidare gli azzurri anche la prossima stagione.