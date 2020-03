Napoli, Gattuso ha già scelto gli 11 ma la gara con l'Inter è in bilico

vedi letture

A Castel Volturno prosegue a grande ritmo l'avvicinamento alla sfida di domani con l'Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, importantissima per il Napoli per l'accesso alla finale e tenersi anche aperta una strada per l'Europa tramite l'eventuale vittoria del trofeo. Reduce da tre vittorie di fila in campionato, cinque risultati utili considerando le coppe, Gattuso quest'oggi attende aggiornamenti sullo svolgimento del match. Il Comitato tecnico scientifico ieri ha suggerito lo stop alle porte aperte per la manifestazioni sportive, da quello che è filtrato senza distinzioni tra zone a rischio o meno, ed il Decreto del Governo per l'emergenza potrebbe quindi essere integrato nei prossimi giorni. Sarà un tema anche in giornata in Prefettura a Napoli e, per il momento, il club non ha ricevuto indicazioni e s'è limitato a ricordare sul suo sito il divieto di trasferta per le tre regioni a rischio, con riferimento ai propri tifosi residenti al nord. Non è da escludere un rinvio come accaduto all'altra semifinale, ma l'Inter si ritroverebbe un'ulteriore gara da recuperare senza avere finestre virtualmente disponibili.

Per la gara sono già stati venduti circa 45mila biglietti e Rino Gattuso ha in ogni caso le idee chiare. La formazione non si discosterà da quella degli ultimi big-match e anche del match d'andata. Rispetto al Torino, in attacco rientrerà Mertens, fresco di stretta di mano con De Laurentiis sul rinnovo, con Insigne a sinistra ed il ritorno di Callejon a destra. A centrocampo si riprende una maglia Demme in regia, con Fabian e Zielinski mezzali col compito di ribaltare l'azione con qualità sopperendo ad un baricentro basso, ed in difesa solita linea con Manolas e Maksimovic al centro, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Tatticamente Gattuso proverà a ripetere quanto fatto all'andata, forte anche dello 0-1 di Milano. Il Napoli confermerà le due linee molto strette, Demme a coprire le linee di passaggio per Lukaku per provare nuovamente a tenerlo fuori dal match, col sacrificio di Mertens su Brozovic in impostazione e quello dei due esterni alti per un 4-5-1 da ribaltare con la libertà per le mezzali. Il tipo di gara che il Napoli ha mostrato di saper fare anche con Juventus, Barcellona e la Lazio ai quarti di finale.