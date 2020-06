Napoli, Gattuso ha tutti a disposizione: due novità a Verona ed i 5 cambi per fare la differenza

Domani a Verona parte il tour de force del Napoli. Accantonati i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, col trofeo che ha fatto tappa a casa di diversi azzurri, alla festa della squadra e poi al compleanno di Koulibaly a Ischia prima di essere consegnato alla società, Rino Gattuso vuole un finale di stagione d'alto livello, al di là dei 12 punti di distacco dall'Atalanta e le poche speranze di agganciare la zona Champions. Il trofeo ha salvato la stagione e garantito il posto in Europa per l'undicesimo anno di fila, ma certamente il tecnico proverà a rimediare, anche solo parzialmente, anche alla disastrosa prima parte di stagione con Ancelotti con l'obiettivo che in ogni caso è di finire bene, aggiungere ulteriori conoscenze alla squadra soprattutto quando è chiamata a fare la partita contro le medio-piccole ed arrivare al top alla sfida di Barcellona.

La preparazione sarà calibrata anche in vista di quella gara e giocando senza sosta l'arma in più di Gattuso sarà il turnover, oltre ai cinque cambi per far valere una rosa lunghissima, in molti ruoli con due giocatori di pari livello. Il discorso però dovrebbe essere rinviato alla gara successiva con la Spal, visto che il Napoli arriva alla sfida col Verona quasi una settimana dopo la finale di Coppa Italia. Gattuso domani punterà sull'undici più rodato per provare a pareggiare la proverbiale intensità della squadra di Juric, ripartita a mille all'ora. Almeno due le novità: tra i pali dovrebbe rivedersi Ospina, in difesa è recuperato Manolas ma potrebbe essere preferita la coppia Maksimovic-Koulibaly in condizioni migliori. In mediana Demme è certo del posto, visto che Lobotka è rientrato in gruppo da poco, ma anche le mezzali Fabian e Zielinski restano favoriti su Allan ed Elmas mentre in attacco, con Mertens (favorito su Milik) ed Insigne, la seconda novità rispetto alla finale potrebbe essere Politano dal primo minuto al posto di Callejon che tra l'altro non ha ancora deciso se firmerà l'estensione del contratto per due mesi.