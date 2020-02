Napoli, Gattuso: "Ho parlato con Lozano. E so di non esser stato molto aziendalista"

Alla vigilia della sfida al Torino, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche delle sue esclusioni eccellenti di questi primi mesi di avventura in azzurro: "Io so che ho a disposizione dei giocatori importanti, ma in questo momento faccio delle scelte in base a ciò che mi danno. Io dico sempre che Lozano, Meret, sono fortissimi. Ma in questo momento, per come voglio giocare... Io ho parlato con Lozano e può giocare un esterno, ma lui mi garantisce la fase difensiva o gli manca un qualcosa? Ragiono così. So che a livello aziendale non mi sto comportando benissimo, ma io metto calciatori funzionali. Sono io che devo spiegarlo. E' brutto vedere dei giocatori come Lozano, pagato tanto, o Lobotka fuori. Ma io faccio delle scelte e non racconto favole. Spero che questi calciatori, stando fuori, capiscano ciò che voglio e si allenino per raggiungerlo".