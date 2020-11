Napoli, Gattuso: "Ibrahimovic più forte adesso rispetto a 10 anni fa. Resterà sempre un amico"

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna contro il Milan è intervenuto al microfono di Sky Sport. Su Ibrahimovic: "Resterà sempre un mio amico, abbiamo condiviso cose importanti. Il Milan crede fortemente in Ibrahimovic, tutto ciò che fanno i compagni di Ibra lo fanno al 100%. E' più forte adesso che 10-12 anni fa. Loro fanno tutto col veleno, non è la squadra più forte. Noi abbiamo giocato diverse palle bene, ma bisogna fare un passo avanti nella mentalità. Tante volte vogliamo fare troppo i professori. Io sto dicendo cose giuste perché me le sento dentro. Bisogna dirsi le cose in faccia tante volte, non pensare che tutto vada bene".