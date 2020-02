Napoli, Gattuso: "Ieri squadra molto stanca. Milik? Classe immensa, l'ultimo dei problemi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso analizza così i temi legati alla gara di domani dopo una settimana intensa: "Da parte mia e da parte del mio staff c'è bisogno di scegliere chi è al 100% per affrontare una partita difficile come quella di domani. Giochiamo contro una squadra fisicamente molto forte, domani ci sarà da battagliere viste le caratteristiche del Torino. Ieri la squadra era molto molto stanca, abbiamo deciso di lavorare in palestra e fare recupero, oggi prepareremo la sfida al Torino. Milik? Non cambierà nulla con lui in campo, è un giocatore con una classe immensa, oggi comunque speriamo di recuperare Dries. Proverà ad allenarsi con noi, ma Milik è l'ultimo dei miei problemi, so quello che mi può dare".