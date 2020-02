vedi letture

Napoli, Gattuso: "Il caso spogliatoio è del 5 novembre. Il problema è che dobbiamo giocare"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parla del caso spogliatoio e della rottura che c'è stata mesi fa in casa azzurra. "Vuol dire che dal 5 novembre siamo con questo pensiero. Il problema è che dobbiamo giocare e abbiamo un obiettivo: essere pronti, fare i professionisti. E' successo il 5 novembre, non ci svegliamo e ce ne rendiamo conto ora. Non si è risolta? Se non si risolve, serve guardare al lavoro".