Napoli, Gattuso: "Il mio contratto è da un anno e mezzo senza opzioni"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Lecce sulle voci che lo vorrebbero già confermato e con un contratto rinnovato. "Oggi non ha importanza. Non mi sembra nemmeno il caso di parlare del mio contratto, che è da un anno e mezzo con opzioni. Ma ora devo solo pensare a far crescere questo gruppo e garantire risultati".