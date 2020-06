Napoli, Gattuso: "Il momento difficile? Non penso tanto, metto giù la testa e lavoro"

La vittoria della Coppa Italia arriva per Gennaro Gattuso dopo un periodo molto doloroso a livello personale. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha spiegato come prova a uscirne: "Metto la testa giù come un toro e lavoro tante ore al giorno. Non penso tanto, conosco solo la strada del lavoro e della coerenza. Questo è il mio spirito”.

