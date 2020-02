vedi letture

Napoli, Gattuso: "Insigne ha ginocchio gonfio. Koulibaly non è al 100%, spero di recuperarli"

Nel corso dell'intervista del post gara alla Rai, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne. "Ha un po' il ginocchio gonfio, non era a disposizione anche se è venuto in panchina. Anche Koulibaly non si sentiva al 100%. Speriamo di recuperarli perché sono due giocatori importanti".