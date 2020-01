© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il 2-0 sul Perugia. A commentare la gara è il tecnico Rino Gattuso, che in conferenza stampa tra le altre cose si è soffermato anche sulle condizioni fisiche della squadra: "Come stanno Mertens, Koulibaly e Ghoulam? Mertens torna stasera o domattina. Si è curato, speriamo di averlo a disposizione per la prossima settimana. Koulibaly abbiamo provato a recuperarlo, ma se a livello strumentale si evidenzia ancora un problema non posso rischiare di farlo infortunare. Fosse per me lo farei giocare sempre, ma non me la sento di rischiare. Quando scompare l'edema potrà tornare a disposizione, ha provato in tutti i modi a recuperare ma in questo momento dobbiamo rispettare i tempi. Ghoulam è stato fermo cinque-sei giorni, domani lavorerà in gruppo al 50%. Credo che per settimana prossima dovremmo averlo a disposizione".