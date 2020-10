Napoli, Gattuso: "L'Atalanta è più di una big. Koulibaly sta tornando devastante"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato così la larga vittoria di oggi contro l’Atalanta: “Vittoria contro una big? Più di una big, questa è una squadra forte. Un'altra squadra rischiava di prendere sette gol, loro sono riusciti a stare lì. Conoscevamo le loro caratteristiche, Osimhen ci ha aiutato molto. Avevamo preparato la gara così, mi è piaciuto molto anche il modo in cui abbiamo pressato. La squadra ha fatto davvero una grandissima partita. Abbiamo preso gol evitabile, ma ci sta. Mi piace l'organizzazione di come teniamo il campo, al di là del valore dei singoli. Mi sta piacendo la squadra, ma tutti. È normale che avere gente come Koulibaly e Manolas ti aiuta. Koulibaly è davvero ritrovato, è tornato quel giocatore devastante che avevamo conosciuto”.

Qui la conferenza stampa integrale.