Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, parla anche di chi affiancherà Manolas in difesa, visto che Koulibaly non verrà rischiato: "C'è Luperto, abbiamo provato Di Lorenzo, vediamo chi sta meglio.L'esperimento Allan vertice basso è fallito? Lo sapevamo, ha sempre giocato mezzala, io pure l'ho fatto 7-8 volte in carriera, ma non era il mio ruolo. Lui può fare contenimento, ma a lui piace aggredire, inserirsi, lì serve un giocatore ordinato tatticamente, lo sapevo già".

