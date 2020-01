Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche delle condizioni fisiche di Dries Mertens, che è rientrato in Belgio per qualche giorno e che quindi salterà la sfida contro l’Inter: “Mertens non ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori, va dal suo uomo di fiducia a casa. Koulibaly? Ci abbiamo provato, lui ha dato grande disponibilità ma non mi sembra il caso di rischiarlo per perderlo a lungo. Lui avrebbe voluto giocare, ma è corretto non rischiare”.

