Napoli, Gattuso: "Milik non ha voluto rinnovare, ora trovi una soluzione"

vedi letture

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del test amichevole vinto contro il Pescara per 4-0: "Milik? L'anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l'ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui".

Koulibaly?

"Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse".

Llorente?

"Ho tante scelte, ho preferito farlo lavorare, non mi sembrava corretto tenerlo in panchina per 5 minuti".