Napoli, Gattuso: "Nel calcio non si può cazzeggiare in questo modo"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a margine della sconfitta subita contro il Parma: "In questo momento diamo la sensazione di giocare un buon calcio ma di cazzeggiare un po' troppo. Nel calcio non si può cazzeggiare troppo e dobbiamo fare le cose fatte bene, noi invece stiamo facendo un po' le cose in questo modo qua...non mi fate ripetere questa parola. Dobbiamo pensare che se continuiamo di questo passo andiamo a fare il solletico al Barcellona. Creiamo tanto ma non finalizziamo nel modo corretto è una questione di veleno e di essere più concentrati. Non siamo attenti e lo stiamo pagando".

