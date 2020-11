Napoli, Gattuso: "Niente scuse, dovevamo buttarla dentro. I cambi ci hanno dato poco"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso a Radio Rai 1 ha detto: "Stanchi dopo l'Europa League? Sono solo alibi! Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, abbiamo giocato sottorirmo quando avevano palla ma loro palleggiano bene e devi essere bravo. Negli ultimi 30 metri arrivavamo facilmente ma abbiamo commesso l'ingenuità del rigore ma non ricordo grandi palle gol del Sassuolo, noi non siamo stati bravi a buttarla dentro. Non è solo il problema di Osimhen, anche i cambi ci hanno dato poco. Elmas e Zielinski non erano con noi da un mese per colpa del Covid ma questa era la partita che dovevamo fare".