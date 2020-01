© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Kalidou Koulibaly: "Ha lavorato 3 giorni, non ci possiamo permettere un'altra ricaduta, ieri abbiamo fatto una risonanza e c'è ancora un po' di edema, non possiamo rischiare, sappiamo tutti la sua importanza ma non posso mettere giocare che poi stanno 2-3 mesi fuori, mi piace tutelare i miei giocatori. Lunedì inizieremo ad alzare la velocità e vediamo se potrà scendere in campo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.