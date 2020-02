Napoli, Gattuso non si fida: è come una finale di Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Missione continuità per il Napoli. Davanti ad oltre 45mila spettatori, a dimostrazione della fiducia ritrovata in città verso la squadra, gli azzurri hanno l'occasione di portare a quattro le vittorie consecutive, in campionato sarebbe la terza mentre al San Paolo la seconda di fila che manca addirittura da ottobre. Per un'inversione del trend da confermare principalmente in casa, dove il Napoli ha avuto i maggiori problemi d'equilibrio. Non si fida però Gattuso che ieri ha chiesto alla squadra lo stesso atteggiamento visto con Lazio e Juventus: "'E' una grande trappola e non è una frase fatta. Se non interpretiamo bene la gara, come fatto con Lazio e Juventus - le parole di Gattuso -, diventerà molto difficile perché il Lecce proverà a palleggiarci in faccia e servirà voglia di correre e di rubare palla. Il Lecce ha fermato le prime due in classifica, può farci male, gioca a viso aperto".

Parole ribadite in più passaggi della conferenza stampa, a conferma del timore che i suoi possano sbagliare mentalmente l'approccio alla gara e compromettere quanto fatto nelle ultime settimane: "Servirà umiltà. Non sono chiacchiere, dobbiamo giocare col veleno, il coltello tra i denti, e pensare che per noi è una finale, per noi alla fine c'è la Champions, se vinciamo alla fine ci consegnano la Champions". E le scelte di formazione confermano che per Gattuso non è assolutamente una gara da sottovalutare. "In campo ci va solo chi è al 100%", e quindi rotazioni ridotte: in difesa torna Koulibaly, in coppia con uno tra Manolas e Maksimovic con Di Lorenzo che torna a destra e Hysaj in ballottaggio con Mario Rui. In mediana Allan non è pronto e quindi Lobotka nel terzetto con Demme e Zielinski. Nel tridente esordio da titolare per Politano con Milik ed Insigne. Vietato pensate alla sfida di mercoledì con l'Inter, in palio c'è la continuità per poter sperare di rimontare in classifica.