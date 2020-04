Napoli, Gattuso non userà la clausola per liberarsi. Si pensa già al rinnovo

A fine aprile scade la clausola che permetterebbe a Rino Gattuso di liberarsi dal Napoli ma lui ha in mente solo gli azzurri e non la sfrutterà. Il tecnico ha la piena fiducia della società e sta già programmando il futuro col ds Giuntoli, ovviamente ripartendo dal mercato per rinforzare la squadra. Anche De Laurentiis è pienamente soddisfatto di Ringhio e alla ripresa degli allenamenti, magari a giugno quando si saprà con maggiore certezza anche cosa sarà della presente stagione e della prossima, lo incontrerà con l'intento di arrivare a un'intesa per il rinnovo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.