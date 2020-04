Napoli, Gattuso non vuole che i suoi collaboratori siano coinvolti nel taglio stipendi

Per far fronte alla crisi economica che sarà una conseguenza dell'emergenza che si è abbattuta sul mondo, il Napoli ridurrà gli stipendi a calciatori e allenatori. Il taglio dell'ingaggio dovrebbe riguardare anche lo staff di Rino Gatuso, anche se quest'ultimo - come si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - vorrebbe che i suoi collaboratori fossero esentati da questa riduzione.

Il tema è delicato. In questi giorni di quarantena gli uomini dello staff tecnico non hanno mai smesso di lavorare, pur rimanendo a casa. Ognuno di loro si è prodigato per consentire ai calciatori, uno ad uno, di avere sempre risposte pronte sui quesiti di preparazione atletica, oltre a fornire loro tutto il materiale necessario - fisico e culturare - per potersi allenare da casa.