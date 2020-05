Napoli, Gattuso ora calibra una partenza sprint: i primi 90' valgono già una finale

Anche l'Italia ha (finalmente) una data per la ripartenza del campionato. La call tra Spadafora ed i vertici del calcio ha portato alla conclusione che tutti immaginavano: la Serie A ripartirà i il 20 giugno, ma il calcio italiano tornerà in tv (in chiaro) già il 13 e 14 giugno con le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Non solo: prima ancora dell'inizio del campionato, si giocherà anche la finale di Coppa Italia il 17 giugno. Vince la linea Spadafora che ha insistito sul messaggio da lanciare anche al paese con tre partite in chiaro ed addirittura un trofeo in palio all'Olimpico di Roma. In realtà l'auspicio del ministro - per evitare anche assembramenti in luoghi pubblici per vedere le gare - è di trasmettere in chiaro anche qualche giornata di campionato, ma il discorso con le pay-tv è in questo senso complesso. Intanto quest'oggi la Lega stabilirà il calendario delle semifinali e se la giornata del 20 si procederà con i recuperi o con una giornata completa.

Gli azzurri quindi saranno tra i primi a scendere in campo. Gattuso non dovrà stravolgere il lavoro che sta portando avanti, anche perché già da tempo con il suo staff ragiona in vista del 13 giugno, seppur in ottica campionato. Più che altro dovrà ricalibrare qualcosa per avere la garanzia di arrivare nelle migliori condizioni possibili ad una gara da dentro fuori e su cui probabilmente gira già tutto il resto della stagione azzurra. Possibile, considerando che mancano 16-17 giorni alla gara contro l'Inter, che dalla prossima settimana il tecnico passi anche a partitelle in famiglia a campo grande. L'unico modo per poter alzare i ritmi e valutare la condizione generale, seppur col rischio infortuni sempre in agguato. Il Napoli al San Paolo contro l'Inter partirà dal pesante 1-0 raccolto a Milano e per Gattuso - considerando il ritardo in campionato dalla zona Champions - subito la gara più importante (insieme a quella di Barcellona) che resta da qui al termine della stagione per aprirsi le porte di una finale per un trofeo.