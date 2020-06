Napoli, Gattuso: "Orgoglioso dei ragazzi. Covid? Cambiato il mondo"

Nel post-partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter, dopo l'intervista alla Rai, conferenza stampa per Rino Gattuso in cui ha affrontato diversi temi: "Siamo molto soddisfatti, ora abbiamo una finale con la Juventus che è da tanti anni protagonista in questa competizione ma io sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno saputo soffrire ed hanno fatto una grande prova.

Il Covid s'è portato via tante persone, è cambiato il mondo, abbiamo toccato qualcosa di brutto che ha cambiato la nostra vita, noi siamo fortunati, dei privilegiati, ma è difficile il calcio senza tifosi, è qualcosa di totalmente diverso. Vedere gli stadi pieni ti dà un'adrenalina incredibile, una voglia maggiore.

So da dove sono partito, qual è stato il mio percorso. La fortuna me la sono cercata, ma ho avuto di più di quello che ho dato al calcio ed è doveroso comportarsi in un certo modo. So la fortuna che ho avuto e se posso aiutare qualcuno lo aiuterò sempre".