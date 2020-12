Napoli, Gattuso orientato ad una novità in mediana per arginare l'Inter

Sfida d'alta classifica per il Napoli. La squadra di Gattuso sarà ospite dell'Inter che è avanti di quel punto che gli azzurri sperano di riavere il 22 dicembre nel terzo grado della giustizia sportiva. Il Napoli arriva alla sfida reduce da tre vittorie di fila in campionato, ma anche la qualificazione ai sedicesimi d'Europa League da prima del girone, ed in questo senso la pressione può essere più sui nerazzurri, eliminati dal panorama europeo e senza margini d'errore in campionato. In ogni caso per gli azzurri è storicamente una trasferta molto complessa: l'ultima vittoria risale al 2017, poi un pareggio e due sconfitte ed in generale appena 9 successi nella storia del club partenopeo, a secco ad esempio anche negli anni di Maradona.

Gattuso per la sfida ai nerazzurri potrebbe riproporre l'atteggiamento visto l'anno scorso in Coppa Italia, che portò l'Inter a non avere alcuna occasione da gol contro gli azzurri nella semifinale d'andata giocata a Milano, chiudendo le linee di passaggio e togliendo i rifornimenti a Lukaku, il fulcro del gioco di Conte che spalle alla porta fa girare la squadra. Per questo, oltre Bakayoko, Gattuso sembra orientato a preferire Demme a Fabian, in modo da poter schierare una cerniera di fisicità e dinamismo per chiudere i varchi centrali e tra le linee. A completare il reparto Zielinski, pendolo tra mezzala e sottopunta alle spalle di Mertens, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. In difesa invece probabile la conferma di Manolas, con Koulibaly, e Mario Rui e Di Lorenzo ai lati. Tra i pali, infine, torna Ospina per la solita alternanza.