Napoli, Gattuso: "Pagata a caro prezzo la mancanza di aggressività"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Lecce, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Diamo la sensazione di essere fragili ma ci può stare, una gara così può rimanere anche sullo 0-0, non riusciamo a dare continuità alla fase difensiva, non siamo aggressivi, è un aspetto che ci sta penalizzando tanto. La cosa che mi ha dato più fastidio è vedere 3-4 giocatori uscire sempre dalla pressione, non siamo stati cattivi, non siamo riusciti a rubare una seconda palla e questi sono state le cose più gravi. Rigore? Non costa nulla andare al VAR ma l'arbitro ha preferito di no, non posso farci nulla ma è qualcosa da rivedere. Oggi avevamo una grande occasione, avevamo riempito lo stadio dopo tanto tempo, non abbiamo fatto una prestazione all'altezza e dobbiamo capire bene cosa e come migliorare il prima possibile. La strada è lunga, stiamo pagando a caro prezzo alcune cose che non ci riescono bene".