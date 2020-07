Napoli, Gattuso parla alla squadra: il tecnico teme il rischio rilassamento

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, non ha nessuna intenzione di mollare dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta e anzi, è tornato a parlare alla squadra a Castel Volturno per combattere il rischio rilassamento a cominciare dalla sfida di domani contro una Roma ferita. L'allenatore ha ribadito che per arrivare al massimo alla sfida di Champions contro il Barcellona, non si può lasciare indietro il campionato e che le prossime 9 partite dovranno essere giocate al massimo. Già con i giallorossi dunque, Ringhio si attende un cambio decisivo nell'atteggiamento e ovviamente subito tre punti da aggiungere alla classifica. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.