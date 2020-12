Napoli, Gattuso: "Per come siamo noi, è peggio avere a disposizione due risultati su tre"

vedi letture

Dopo la conferenza stampa, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad: "Sarà un test importante, una gara da dentro o fuori contro una squadra forte che non perde da tantissimo tempo. Conosciamo l'importanza della partita, bisognerà soffrire come accaduto a casa loro, dove siamo stati bravi e fortunati".

Il fatto di avere due risultati a disposizione può essere paradossalmente un ostacolo in più?

"Per come siamo noi sì, non siamo abituati a difenderci per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi a giocare il nostro calcio e ad annusare il pericolo. Ci vorrà un grandissimo Napoli".