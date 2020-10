Napoli, Gattuso per l'AZ limita a 4 i cambi e conferma i quattro attaccanti titolari

vedi letture

Guai a sottovalutare l'avversario oppure a rimarcare le tante assenze per le 13 positività riscontrate. Rino Gattuso alla vigilia dell'esordio stagionale in Europa League, al San Paolo contro l'AZ Alkmaar terza forza del girone, ha rimandato al mittente ogni domanda su un ampio turnover visto il livello dell'avversario, invitando la squadra, e non solo, a non snobbare la gara: "Sembra che giochiamo con degli scappati di casa mentre è un girone difficile da passare. L'AZ l'anno scorso era al vertice con l'Ajax prima dello stop - le parole di Gattuso in conferenza - ed ha dato via un solo giocatore, hanno problemi di Covid ma mancherà solo 1 giocatore titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo per passare!".

Anche per questo, Gattuso ha annunciato che non ci sarà un turnover massiccio, ma solo 3-4 cambi che comunque uniti alle cinque sostituzioni a disposizione permetteranno al tecnico di gestire le energie anche in vista del derby col Benevento: "Ci saranno 3-4 giocatori che non hanno giocato con l'Atalanta. Io ci ho sbattuto i tempi, al Milan ho cambiato 7-8 giocatori e mi sono fatto un'idea. Metti anche in difficoltà i giocatori che mandi in campo, bisogna fare scelte giuste e non cambiare 9-10 giocatori. Non faremo tantissimo turnover". I quattro cambi sembrano già chiari: Alex Meret tra i pali, Nikola Maksimovic e Mario Rui in difesa (nella linea difensiva con Di Lorenzo e Koulibaly) e Lobotka a centrocampo (in coppia con Fabian) mentre si va verso la conferma dell'attacco stellare dell'ultima gara con Politano, Mertens e Lozano dietro Osimhen. Solo a gara in corso il rientrante Insigne e Petagna dovrebbero far tirare il fiato ai compagni.