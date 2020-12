Napoli, Gattuso perde Mertens per un mese: tridente inedito per la Lazio

Il Napoli perde Dries Mertens, ma può tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali. Per l'attaccante belga, miglior assist-man del campionato, un infortunio non di poco conto alla caviglia sinistra, ma ieri sono stati esclusi problemi molto più gravi, di tipo osseo o ai tendini, che sembravano possibili dalla prima reazione avuta dal calciatore, uscito dolorante, tra le lacrime e con una caviglia incredibilmente gonfia che nelle ore successive ha fatto pensare ad una diagnosi ancora più pesante.

"Dries Mertens si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio", questo il bollettino diramato dal club partenopeo che lascia la speranza di un recupero anche entro un mese, quindi per metà gennaio e prima della Supercoppa italiana, ma tutto dipenderà da come il belga reagirà nelle prossime settimane.

Non finisce qui. Oggi il Giudice Sportivo fermerà Lorenzo Insigne probabilmente per due giornate dopo il rosso di Milano e Rino Gattuso dovrà rivoluzionare nuovamente il tridente offensivo, già privo da mesi di Osimhen. All'Olimpico la soluzione sarebbe proporre Lozano a sinistra e Politano a destra, entrambi in grandissima condizione, con la conferma di Petagna centravanti. Da non escludere però l'impiego nel tridente di Elmas, ma anche di Zielinski, già utilizzati in passato da esterni offensivi da Gattuso, in modo da preservare uno tra Lozano e Politano per un eventuale cambio più offensivo nella ripresa.