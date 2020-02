Napoli, Gattuso: "Politano possibile arma. Diverso da Callejon"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Lecce, spiegando la possibile mossa Politano. "Lo può essere. Si tratta di un giocatore forte, che ha piede, tecnica e velocità. Può darci una grandissima mano. Ha qualità differenti da Callejon, ma sono due grossi giocatori. Abbiamo tante alternative in tutti i ruoli, non solo sul binario di destra in attacco".