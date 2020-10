Napoli, Gattuso prova a trasformare la bolla in un'opportunità: oggi altro giro di tamponi

Prosegue la preparazione del Napoli nella bolla di Castel Volturno in quello che è a tutti gli effetti è un ritiro forzato da stanza d'albergo e campo d'allenamento. Rino Gattuso va avanti con doppie sedute quotidiane, un modo per tenere gli azzurri impegnati visto l'enorme tempo a disposizione e le poche distrazioni tra tv e videogiochi, ma anche per provare a far diventare la situazione un'opportunità, cementando il gruppo e lavorando dal punto di vista fisico ed anche tattico. In questo senso potrebbe essere importante soprattutto per l'ultimo arrivato Tiemoué Bakayoko: il centrocampista si sta inserendo nel gruppo e nella squadra, alzando anche i ritmi per mettersi al pari dei compagni dopo un'estate ai margini in attesa di una sistemazione ed i mesi precedenti senza giocare per lo stop della Ligue1.

Intanto oggi è previsto l'ennesimo giro di tamponi: ieri è arrivata la comunicazione che anche l'ultimo test processato, quello di Lobotka, ha dato esito negativo. In questo senso gli azzurri sperano di poter far presto ritorno a caso e spezzare la routine di questi giorni: in caso di altra negatività di tutto il gruppo, i vertici della ASL potrebbero tramutare la bolla in una 'quarantena soft', ovvero l'isolamento domiciliare che alla fine portano avanti tutti i club e permettere così agli azzurri di proseguire con l'isolamento domiciliare. Bisognerà attendere eventualmente il weekend, ma intanto già il tampone previsto per oggi chiarirà probabilmente in maniera definitiva se c'è ancora o meno il rischio delle ultime positività contratte nella sfida contro il Genoa.