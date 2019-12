Napoli, Gattuso può cambiare play: l'ultimo tentativo prima del mercato?

L'ultima del 2019 per trovare una vittoria che manca da otto turni. Il Napoli proverà a interrompere quest'incredibile crisi sul campo del Sassuolo, da sempre ostico, al punto che pure Sarri - che nei suoi anni ha macinato avversari in tutta Italia - non ci ha mai vinto. L'ultima vittoria risale infatti all'epoca Benitez e Gattuso dovrà sovvertire la tendenza, visto che il Napoli è già all'ultima spiaggia per dare un senso al girone di ritorno. Il distacco infatti ora è ampio anche per i posti che portano all'Europa League e nel nuovo anno si inizierà subito con Inter e Lazio.

Considerando anche le caratteristiche diverse dell'avversario, negli ultimi giorni Gattuso ha provato uno schieramento diverso da quello visto alla sua prima uscita contro il Parma. Al di là delle assenze di Maksimovic e Koulibaly e del ballottaggio Lozano-Callejon per la maglia di esterno destro nel tridente, il dubbio del tecnico riguarda la regia. Allan non ha brillato, del resto è adattato da vertice basso, e contro il Sassuolo per il tecnico sarebbe importante averlo da mezzala per 'sganciarlo' in pressione contro la seconda squadra d'Italia per possesso palla. L'obiettivo è avere maggiore intensità in pressione alta, per tentare il recupero-palla, ed anche per questo il tecnico ha provato Fabian in regia. Giocatore di grande tecnica, lo spagnolo sembra tutt'altro che un play davanti alla difesa per il numero di volte che tocca il pallone e l'abitudine a partire palla al piede. Probabilmente si tratterà di uno degli ultimi tentativi di sopperire all'assenza di un play, non prevista infatti nel 4-4-2 di Ancelotti e che man mano ha comportato la cessione di Jorginho, Hamsik e infine Diawara, in attesa dell'apertura del mercato di gennaio.