Napoli, Gattuso può sorridere: tre rientri dopo i tre rinforzi invernali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime ore per il mercato invernale più dispendioso di sempre per il Napoli. Il club azzurro è intervenuto tempestivamente per Diego Demme e Stanislav Lobotka, 32mln di euro complessivi più bonus, garantendo subito a Gattuso la coppia di centrocampisti indispensabili - numericamente e per caratteristiche - per il passaggio al 4-3-3. Poi con uno sguardo all'estate, per anticipare la concorrenza e immaginando le diverse cessioni che ci saranno a luglio, ha bloccato Amir Rrahmani dal Verona (e lo stesso sta provando a fare in questa parte finale per il compagno di reparto Kumbulla) e ieri ha firmato anche Andrea Petagna che terminerà la stagione alla Spal. Senza dimenticare i circa 21mln di euro più bonus per il prestito con obbligo di Matteo Politano, anticipando la sostituzione di Callejon che andrà via a fine stagione.

Tre rinforzi subito a disposizione di Gattuso e con uno di questi, Diego Demme, che s'è rivelato addirittura decisivo sin dalla prima uscita. Il tecnico del Napoli però può essere contento anche delle notizie che arrivano da Castel Volturno, in vista di un febbraio che vedrà gli azzurri impegnati su tre fronti con partite delicatissime. Ieri è rientrato finalmente in gruppo Kalidou Koulibaly, che già con la Sampdoria potrà ricomporre la coppia con Manolas, dopo che nei giorni scorsi è rientrato anche Nikola Maksimovic. Recuperi che permetteranno anche di riportare Di Lorenzo a destra, nel suo ruolo naturale, dopo un mese da centrale difensivo.Il terzo rientro è quello di Dries Mertens: il belga ieri s'è allenato in gruppo e sarà a disposizione già per la gara contro la Sampdoria. Un ritorno importante parallelo alle notizie sul mercato, rifiutando proposte inferiori ai 10mln di euro - in particolare dal Chelsea - nonostante la scadenza a giugno, a testimonianza che c'è ancora uno spiraglio nelle prossime settimane per arrivare ad un'intesa sul rinnovo.