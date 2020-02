© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha voluto ricordare Luciano Gaucci, scomparso ieri all’età di 81 anni: “Voglio ricordarlo - ha esordito -. mi ha aiutato a crescere, mi ha dato tanto. Abbraccio tutta la sua famiglia. Riposa in pace, big Luciano”, ha concluso.