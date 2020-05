Napoli, Gattuso rimane. De Laurentiis vorrebbe anche rinnovare il suo contratto

vedi letture

Gennaro Gattuso ha deciso di restare e non ha fatto valere entro ieri la clausola che gli consentiva (termine ultimo il 30 aprile), pagando una penale (una cifra che dovrebbe essere intorno a 1.4 milioni), di liberarsi anticipatamente dal Napoli. De Laurentiis avrebbe come termine ultimo l'8 giugno (pagando una penale) di chiudere il rapporto con il tecnico calabrese ma non lo farà. La voglia di società e tecnico è di andare avanti insieme e appena terminerà l'emergenza coronavirus ci sarà l'incontro tra presidente e allenatore per parlare e mettere a punto il rinnovo del contratto che è a scadenza 2021 e potrebbe essere allungato ancora di un anno, rivela oggi Il Mattino.