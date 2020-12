Napoli, Gattuso rimedia con la panchina: Lozano la vince da solo

vedi letture

Rimonta alla Sampdoria ed il Napoli mette in fila la terza vittoria in campionato dopo le goleade a Roma e Crotone. Rino Gattuso può tirare un sospiro di sollievo e godersi, solo per qualche ora vista l'imminente sfida all'Inter in un tour de force fino a Natale, un successo tutt'altro che scontato al termine del primo tempo, chiuso sotto di un gol e senza mai essere pericoloso di fronte al muro blucerchiato, che alla fine arriva esclusivamente per merito dei cambi e della lunghissima panchina a disposizione.

Il Napoli va sotto per un gol di Jankto, complice probabilmente anche una mancata uscita di Meret a complicare la conclusione, soffre le ripartenze blucerchiate e costruisce poco o nulla arenandosi sulla trequarti. Al rientro in campo, Gattuso spariglia: si presenta subito con Lozano e Petagna, per Politano (che accentrandosi finiva nel traffico favorendo la densità centrale dei blucerchiati) e Petagna addirittura per Fabian (con Zielinski che arretra in un 4-2-3-1 e Mertens che svaria da sottopunta).

La squadra di Gattuso così trova presenza in area con il centravanti che abbassa la difesa, Mertens che può far male svariando tra le linee e soprattutto la falcata devastante del messicano. Ed i frutti non tardano ad arrivare: cross del belga e proprio Lozano sente la porta e con un taglio firma l'1-1 di testa, allungando a quota 6 come capocannoniere del Napoli. Il messicano colpisce anche un palo a portiere battuto e dall'ennesimo scatto sulla destra firma l'assist per il 2-1 di Petagna, lanciando un messaggio a Gattuso sulla necessità di averlo sempre in campo, come gli altri big della rosa.