Napoli, Gattuso: "Se pensiamo di essere Brad Pitt sbagliamo. Siamo brutti, come me"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato anche del proprio futuro nella conferenza stampa di quest'oggi, prima della sfida al Torino: "La direzione l'abbiamo capita, ma deve esserci sacrificio. Vedere calciatori d'attacco che si mettono a disposizione, come Insigne, è bello. Se oggi siamo riusciti a fare dei risultati è merito dell'atteggiamento, la nostra prima difesa sono i calciatori d'attacco. Se pensiamo che siamo diventati Brad Pitt sbagliamo, spero che allo specchio si vedano brutti come me, con la mia barba. Questa è la strada. Io sono una squadra che fa sistematicamente un pressing offensivo e a vollte ultra-offensivo. Ci ho provato, mi piacerebbe. Qualche partita l'ho persa io, ve l'ho detto. Pensavo che potessimo farlo. Ma questa è la linea guida per le prossime partite".