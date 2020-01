Napoli, Gattuso: "Servono meno errori, se scivoliamo non è sfiga"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Incassato il 3-1 interno a opera dell'Inter, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato la gara a Radio Kiss Kiss Italia.

Buona partita dal punto di vista del gioco, però errori individuali.

"Sono d'accordo, si può fare meglio sicuramente in fase di non possesso, ancora qui abbiamo qualcosa da migliorare, hanno trovato sempre spazio. Abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo, ma la squadra ha fatto una buonissima partita, bisogna continuare su questa strada qua. È il terzo gol che prendo da allenatore del Napoli perché scivoliamo, non è sfiga ma anche valutazione nello scegliere i tacchetti giusti".

Scarsa concretezza.

"Non mi preoccupa oggi, perché ci arriviamo. La preoccupazione più grande è che tante volte ne commettiamo tante, tre gol ce li siamo fatti da soli, dobbiamo lavorare su questo aspetto qua. Tanti giocatori che indossano questa maglia sono da tanti anni qua, oggi vivono una situazione non bella, arrivano i fischi, dai un occhio alla classifica che non è bella, ma bisogna dare continuità a quello che stiamo facendo".

Terzo gol una mazzata.

"Siamo stati 16 minuti prima del 3-1 nella loro metà campo, anche lì abbiamo lasciato una palla mezza e mezza, ci siamo fatti pregare. Ci sono dati importanti, il possesso palla, 18 tiri contro 10, dobbiamo migliorare la situazione di commettere meno errori e giocare più di squadra. Bisogna continuare a lavorare, ho detto alla squadra che la strada è questa e non ce ne sono altre, bisogna fare qualcosa in più sotto il punto di vista dell'attenzione, annusare il pericolo. È gente che mi sta dando tanto".