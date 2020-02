Napoli, Gattuso sfrutta la rosa: almeno un cambio per reparto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Missione continuità. Il Napoli ha l'occasione di portare a quattro le vittorie di fila, ospitando il Lecce in un San Paolo che presenterà quasi 50mila spettatori, a dimostrazione di un entusiasmo ed una fiducia ritrovata intorno alla squadra. L'inversione del trend va confermata anche a Fuorigrotta, dove quest'anno il Napoli avuto i maggiori problemi di equilibrio, per sfruttare un altro turno in cui molte delle squadre avanti in classifica sono attese da match molto complessi. Rino Gattuso però potrebbe ricorrere a soluzioni nuovi, complici i rientri di giocatori importantissimi e l'infrasettimanale che incombe contro l'Inter e che richiede inevitabilmente di sfruttare l'enorme rosa a disposizione.

Il tecnico del Napoli potrebbe ricorrere ad almeno una novità per reparto. In difesa potrebbe rientrare finalmente Kalidou Koulibaly, out dalla gara col Parma del 14 dicembre. Il suo ritorno, in coppia con Manolas o Maksimovic, permetterà in ogni caso a Di Lorenzo di tornare a destra, nel suo ruolo naturale, ed a catena di poter avere Hysaj nel ruolo di alternativa sia a destra che a sinistra per far rifiatare Mario Rui. A centrocampo è possibile il ritorno di un altro senatore come Allan: il brasiliano potrebbe agire nel terzetto con Demme, ormai indispensabile negli equilibri di squadra, e Zielinski. In attacco la novità potrebbe essere rappresentata da Politano: l'ex Inter è in condizione, reduce da una buona parte finale con la Sampdoria, e potrebbe prendere il posto di un Callejon che invece fatica a ritrovarsi. Potrebbe non essere l'unica novità nel tridente offensivo, visto il recupero anche di Mertens, già a segno con la Sampdoriam, che si gioca il posto con Milik. Ampio il ventaglio di scelte per Gattuso, che può sfruttare una rosa mai così ampia per continuare la risalita in campionato e far bene su tutti e tre fronti.