Napoli, Gattuso si è speso per Fabian: Real e Barcellona erano disposti a investire 70 mln

Focus su Fabian Ruiz sulle pagine de La Gazzetta dello Sport dopo l'esclusione dall'ultimo match e il possibile ritorno tra i titolari stasera contro la Lazio. Il centrocampista andaluso nel 4-2-3-1 di quest'anno non riesce ad adattarsi ad una nuova posizione, tant'è che secondo il quotidiano "In discussione c'è la sua funzionalità" in questo nuovo centrocampo.

Gattuso s'è speso in estate. Rino Gattuso ci lavora e ci crede, tant'è che in estate si è speso per la permanenza dello spagnolo. Ringhio vuole renderlo funzionale al suo progetto e tra l’altro ne ha caldeggiato la conferma la scorsa estate, quando Real Madrid e Barcellona sarebbero stati disposti a investire 70 milioni di euro per ingaggiarlo. Ma De Laurentiis non ha mai valutato l’ipotesi.