Napoli, Gattuso si sta spendendo per convincere ADL a confermare Mertens. Gli aggiornamenti

Il lavoro di Rino Gattuso al Napoli prosegue ed è parallelo alla crescita della squadra. Il futuro, però, è ancora un interrogativo. Sia il suo domani sia quello di tanti giocatori che nel bene e nel male stanno caratterizzando la stagione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è ancora un enigma che De Laurentiis dovrà risolvere quanto prima per poter programmare.

Il nodo Mertens - Gattuso si sta spendendo per convincere Aurelio De Laurentiis a confermare Dries Mertens. Lo ha detto lui stesso, ma sull’argomento il presidente tiene da parte i sentimenti e le emozioni. Sta ragionando da imprenditore e, dunque, da proprietario del club che deve valutare l’efficienza delle operazioni da concludere. Mertens ha 33 anni e il contratto in scadenza. C’è una trattativa aperta per il rinnovo. De Laurentiis ritiene che l’offerta di un biennale da 4,2 milioni a stagione più un milione di bonus, sia più che onesta, mentre il giocatore oltre all’ingaggio pretende altri 5 milioni per il riacquisto del cartellino.

L'esito finale - L’attaccamento del giocatore al club e alla città potrebbe convincere le parti a rivedere le proprie posizioni. L’impressione è che alla fine si troverà una soluzione di mezzo che vada bene a entrambi.