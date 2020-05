Napoli, Gattuso spinge a Castel Volturno in attesa della prima seduta collettiva

A Castel Volturno si attendono con trepidazione le notizie riguardanti la ripresa della stagione. Ieri la FIGC nel Consiglio Federale ha certificato la volontà di "riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C" e del 30 invece per la stagione sportiva. Le soluzioni indicate, in caso di nuovo stop, prevedono nell'eventualità anche "l'ndividuazione di un nuovo format" con la menzione a quei play-off che non dispiacerebbero ad Aurelio De Laurentiis oppure, in caso di definitiva interruzione, la "definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti" per stabilire posizioni e classifiche.

Intanto la squadra prosegue negli allenamenti individuali al Training Center continuando ad alzare il ritmo gradualmente. Ieri agli ordini di Gattuso sessione con i soliti 3 gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi regolamentari. Prima fase dedicata al riscaldamento a secco, successivamente lavoro atletico finalizzato all'agilità con l'ausilio di ostacoli e paletti, chiusura con seduta tecnico tattica individuale. Tra oggi e domani si potrebbe passare alle sedute collettive o quantomeno una riduzione dei gruppi, una volta arrivata l'ufficialità della convalida del nuovo protocollo per le sedute collettive. Prosegue nel lavoro di recupero Manolas, ma continuano anche i controlli e nelle prossime 24-48 ore il gruppo dovrebbe sottoporsi al sesto tampone, finora tutti tra giocatori e staff sono risultati sempre negativi.