© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il 2-0 sul Perugia. A commentare la gara è il tecnico Rino Gattuso, che in conferenza stampa tra le altre cose si è soffermato anche su Ospina: "Se si è riscattato dopo l'errore contro la Lazio? Sicuramente è un giocatore su cui puntiamo. Penso che il portiere se gioca bene il pallone con i piedi ti può dare la superiorità numerica. Lui ha un vissuto, Meret è un patrimonio della società ma sa anche lui che deve lavorare su questo aspetto qua. Da parte mia c'è grande rispetto per Ospina e per Meret. Alex è uno che para molto bene, ma è un pochino indietro sotto l'aspetto del palleggio dal basso".