Napoli, Gattuso suona la carica e sprona il gruppo: "Prendiamoci la Coppa Italia"

vedi letture

"Prendiamoci la Coppa". Tre parole che Rino Gattuso ha utilizzato molto semplicemente per spingere i suoi ragazzi a puntare forte sulla partita di ritorno contro l'Inter, quella che potrebbe garantire la finale e dare la chance agli azzurri di rendere unica una stagione difficile e straordinaria anche per motivi extracalcistici. La squadra è stata conquistata dai modi schietti e veraci del proprio allenatore e ora è il momento di raccogliere i frutti del lavoro. Non sarà facile ovviamente, i due ostacoli che si troverà davanti il Napoli non sono banali, ma la grinta di Gattuso servirà anche per superare i timori e provare il colpaccio post Covid. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.