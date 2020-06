Napoli, Gattuso tra i dubbi di formazione e la voglia di aprire un ciclo vincente

L'attesa è finita. Il Napoli questa sera scenderà in campo per la semifinale di ritorno contro l'Inter, provando a sfruttare l'1-0 raccolto nell'andata a Milano, in un San Paolo che non vedrà la presenza dei 50mila che in tre giorni avevano praticamente esaurito i biglietti. Gli azzurri ieri hanno svolto la rifinitura proprio a Fuorigrotta - una soluzione inedita - per ritrovare confidenza col terreno di gioco ma soprattutto con quell'atmosfera spettrale che in queste settimane di Bundesliga sta penalizzando fortemente proprio le squadre che giocano in casa. La squadra ha ricevuto l'in bocca al lupo anche del governatore De Luca, alla presenza di ADL, ma giusto qualche minuto perché Gattuso ha in testa unicamente l'accesso alla finale (sarebbe la decima in Coppa Italia nella storia azzurra, la terza della gestione De Laurentiis) ed alcuni dubbi di formazione continuano a tormentarlo, oltre alle difficoltà nel capire fino in fondo le condizioni della squadra in vista di un match da dentro o fuori dopo tre mesi di stop e nessun test di avvicinamento.

Gran parte della formazione è fatta. Gattuso intende ripartire dalla squadra che gli stava dando tante certezze prima dello stop, che si era fermata con tre vittorie di fila e sette vittorie ed un pari col Barcellona nelle ultime nove gare disputate. L'assenza di Manolas riequilibrata dal ritorno di Koulibaly, in coppia con Maksimovic e con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, ma i dubbi riguardano gli altri due reparti. A centrocampo non è al meglio Fabian, proprio l'uomo decisivo all'andata ed in generale il più decisivo prima della sosta, ed in alternativa con Demme e Zielinski valuta la carta Elmas (anche Allan non è al top, Lobotka invece s'è fermato ieri per un problema muscolare). In attacco invece stringerà i denti Mertens, l'altro giocatore non al meglio, proprio contro la squadra che più è andata vicina a strapparlo al Napoli, con Insigne a sinistra ed a destra il dubbio riguarda Politano che sembra avere una gamba migliore rispetto a Callejon a cui però Gattuso difficilmente rinuncia per l'enorme sapienza tattica e che nell'emergenza vedrebbe persino da mezzala se non fosse una gara decisiva. Il tecnico sente l'importanza della gara, che racchiude gran parte di quello che resta della stagione ed offre un trofeo da alzare e la certezza di un posto in Europa League. Già arrivare in finale, dopo aver eliminato in serie Lazio ed Inter, certificherebbe il cambio di rotta sotto la sua stagione e la possibilità di aprire un nuovo ciclo d'alto livello, persino con una parte degli stessi giocatori che fino a qualche mese fa sembravano avviati inesorabilmente all'addio.