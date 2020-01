Napoli, Gattuso tra il doppio colpo e mezza squadra ancora out

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli ha sbloccato il proprio mercato, ma Gennaro Gattuso deve fare i conti con una situazione ancora molto difficile nell'avvicinamento alla gara con la Lazio. Con una trattativa tenuta sotto traccia, ieri è arrivato Diego Demme dal Lipsia, il vertice basso tanto atteso per dare un senso al ritorno al 4-3-3, ma dopo le visite mediche effettuate in mattinata a Villa Stuart, non è ancora arrivato l'annuncio. Ultimi dettagli burocratici da definire in giornata, ma - anche se dovesse arrivare entro il pomeriggio - impossibile per lui in poche ore partire con la squadra per Roma. Oggi sarà la giornata anche della definizione dell'arrivo di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo, con la trattativa che è arrivata alle modalità di pagamento e quindi ormai alle battute finali. Il centrocampista slovacco formerà con Demme la coppia di centrali che si alterneranno al centro del terzetto della mediana, ma solo a partire dalla gara con la Fiorentina.

Per il momento Gattuso non ha a disposizione nessuno dei due, dovrà quindi adattare nuovamente Fabian, ma le brutte notizie non finiscono qui. Questa settimana doveva portare al recupero di Koulibaly, ma anche ieri ha svolto lavoro differenziato, e quindi - considerando anche l'assenza di Maksimovic - si va verso la conferma di Di Lorenzo adattato al centro con Manolas e di conseguenza Hysaj a destra. A sinistra confermato Mario Rui, visto che Ghoulam è tornato a svolgere terapie dopo lo stato influenzale che l'ha fermato nei giorni scorsi ed una situazione sempre più enigmatica. In attacco è out Mertens, ancora in Belgio per curare il fastidio agli adduttori col permesso del club, ed il ritorno dovrebbe avvenire solo verso martedì. Neanche Meret è al meglio: è pronto a tornare tra i pali Ospina, ma Gattuso ha quasi un'intera squadra ferma ai box. Il tecnico non può che augurarsi che la gara con la Lazio, che chiude il girone d'andata, possa rappresentare anche alla fine della continua emergenza infortuni che va avanti da mesi.